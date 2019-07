Gleitschirmpilot stürzt bei Paragliding-Kurs im Val d'Anniviers in den Tod

Ein 47-jähriger Belgier ist am Montagabend im Val d'Anniviers bei einem Gleitschirm-Absturz tödlich verletzt worden. Foto: Kantonspolizei Wallis

Am Montagabend hat sich im Val d'Anniviers ein Gleitschirmunfall ereignet. Eine Person verlor dabei ihr Leben.

Ein 47-jähriger Mann hat am Montag im welschen Ferienort Zinal an einem Paragliding-Kurs teilgenommen. Als sich der Gleitschirmpilot in der Region «Diablonen» auf einer Höhe von rund 3'000 m ü. M. befand, verlor er gegen 18.30 Uhr aus noch nicht bekannten Gründen die Kontrolle über seinen Gleitschirm und stürzte ab. Dabei zog er sich gemäss Polizeiangaben tödliche Verletzungen zu.

Die aufgebotenen Rettungskräfte der Air-Zermatt konnten nur noch den Tod des belgischen Gleitschirmpiloten feststellen. Die Bundesanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.

pd / pan

23. Juli 2019, 09:18

