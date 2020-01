Toni Lauber neuer CSP-Bezirkspräsident Visp

Politik | Marco Ruppen, Enzio Bregy und Diego Furrer neu in den Vorstand

Die gut besuchte Generalversammlung der CSP-Bezirkspartei Visp wählte am Donnerstagabend in St. Niklaus Toni Lauber zu ihrem neuen Präsidenten.

Nachdem Konstantin Bumann das CSPO-Präsidium übernommen hat, galt es an der Generalversammlung am Donnerstagabend in St. Niklaus den neuen CSP-Bezirkspräsidenten Visp zu wählen. Die Versammlung entschied sich einstimmig für den Zermatter Gemeinderat und Grossrat Toni Lauber.

Die Versammlung wählte ausserdem Marco Ruppen, Enzio Bregy und Diego Furrer neu in den Vorstand. Das Gremium komplettiert der Bisherige Jürgen Brigger.

Schliesslich dankte die Versammlung Liliane Brigger, Renato Zenhäusern und Konstantin Bumann für ihre langjährige Arbeit im Bezirksvorstand.

Weitere Themen an der Generalversammlung waren gemäss Mitteilung die Nationalratswahlen vom Herbst 2019, der Umbruch und die Neuorganisation der CSPO mit dem umstrukturierten Präsidium und dem verkleinerten Vorstand sowie die Ausschreibung des neuen CSPO-Geschäftsführers in Form eines Generalsekretärs.

Das abschliessende Apéro diente dann zur Erweiterung des politischen Netzwerks und der Pflege von Freundschaften.

pd/wh

23. Januar 2020, 21:16

Artikel teilen