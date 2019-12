Traditionelles Nikolausläuten

Gelebte Tradition: Am Freitagnachmittag machten sich die Schulkinder der Primarschule Termen auf den Weg um durch das Dorf. Ihre Glocken waren bereits von Weitem zu hören.

Am traditionellen Nikolausläuten in Termen war auch heuer jedes Kind mit einer Glocke und einer Weihnachtsmütze ausgestattet. Der Start war auf dem Pausenplatz in Termen und von dort zog der Tross durch das Dorf. Das Highlight: Der Nikolaus wartete mit seinem Helfer auf die Kinder. Für Schulleiter Ewald Walker ist dies eine wundervolle Tradition: «Nicht nur bei uns im Dorf sind dieser Tage die Kinder mit Glocken unterwegs. Auch in anderen Oberwalliser Gemeinden wird diese Tradition gelebt.» Gemäss Walker zogen vor Jahren nur die Männer durch das Dorf und sammelten Äpfel. «Der Brauch stammt aus dem Frühmittelalter. Der Umzug sollte die bösen Geister und Dämonen vertreiben», erklärt Walker, «mit Glocken und Rasseln zogen die Leute durch das Dorf.» Heute ist der Umzug gesitteter, doch die Schmutzli erinnern immer noch an den ursprünglichen Umzug.

gm

06. Dezember 2019, 16:54

