Trockensteinmauer unentgeltlich ersetzt

Für 60000 Franken bauen Maurerlehrlinge auf dem «Kulturweg» zwischen Ausserberg und Raron eine Trockensteinmauer neu. Bezahlen muss die Gemeinde Ausserberg oder die Stiftung Kulturweg dafür allerdings nicht: zu seinem 100-jährigen Bestehen offeriert der Walliser Baumeisterverband die Arbeit.

Oder besser gesagt, die hiesigen Bauunternehmungen, welche ihre Lehrlinge für den zweiwöchigen Einsatz zur Verfügung gestellt haben. Profitieren können freilich auch diese: in der Region des Ausserberger «Chalchofen» beschäftigen sich die jungen Männer mit einer Unterart ihres Handwerks, welche vielen von ihnen bisher wohl noch nicht allzu bekannt war. Dabei wird die Kunst des Trockensteinmauerns, gerade etwa in St. German oder Visperterminen, auch in Zukunft benötigt, ist Manfred Schmid, Vorstandsmitglied des Walliser Baumeisterverbands, sicher.

Mit solchen Gesten will der Walliser Baumeisterverband in seinem Jubiläumsjahr auf sich aufmerksam machen. Immerhin setze man pro Jahr 1,5 Milliarden Franken um, sagt Schmid. Die Branche sei also wirtschaftlich sehr bedeutend, auch wenn man leider immer mal wieder in der Kritik stehe, weil man nach aussen hin so gut sichtbar sei. Gleichzeitig macht das Vorstandsmitglied Werbung für den Maurerberuf: "Handwerker werden auch in Zukunft benötigt", sagt er.

22. Februar 2019, 18:47

