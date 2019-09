Viel los am Turtmänner Püru-Märt

Traditionell am letzten Samstag im September stand in Turtmann der Püru-Märt Cultura an. Bei prächtigem Herbstwetter vermochte auch die 29. Ausgabe wieder zahlreiche Besucher in den alten Dorfkern zu locken.

Markttreiben und Landwirtschaft verbinden. So lautet das Motto des traditionellen Püru-Märts Cultura in Turtmann, der jeweils am letzten Samstag im September stattfindet. Der beliebte Anlass ging nun bereits zum 29. Mal über die Bühne.

Und auch die diesjährige Ausgabe vermochte zu überzeugen. Die wiederum zahlreich erschienenen Besucher konnten über 150 Marktstände entdecken. Die Marktfahrer präsentierten vielfältige Produkte, ausgefallenes Handwerk und etliche kulinarische Leckerbissen.

Und wie in den letzten Jahren war auch an diesem Samstag die Tierwelt mit am Start. Die Gross- und Kleintierausstellung stellte insbesondere für die kleinen Besucher einen spannenden Blickfang dar.

Bereits am Vormittag lud die Gemeinde Turtmann-Unterems zu einem Polit-Apéro auf dem Schulhausplatz ein.

Mehr Eindrücke rund um den 29. Püru-Märt Cultura von Turtmann entdecken Sie auch im «Walliser Boten» vom 30. September 2019.

msu

28. September 2019, 15:11

