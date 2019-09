Über 12 500 Besucher an den diesjährigen Freilichtspielen Zermatt

Am Sonntag feierte das Freilichtspiel «Matterhorn: No Ladies please!» seine Dernière. Der Veranstalter zieht ein positives Fazit und kündigt bereits eine neue Inszenierung in zwei Jahren an.

Nach «The Matterhorn Story» im Jahr 2015 und «Romeo und Julia am Gornergrat» im Jahr 2017 ist in diesem Sommer mit «Matterhorn: No Ladies please!» die dritte Uraufführung von Autorin und Regisseurin Livia Anne Richard über die Bühne der Freilichtspiele Zermatt gegangen.

Insgesamt, so heisst es seitens der Veranstalter, wurden seit dem 11. Juli 2019 29 Vorstellungen gespielt, nur eine musste wegen schlechtem Wetter abgesagt werden. Über 12 500 Besucher haben sich das Stück auf dem Riffelberg angeschaut.

Auch wenn die Besuchertribüne Platz für noch mehr Zuschauer geboten hätte (der WB berichtete), zieht der Veranstalter aufgrund der Reaktionen des Publikums eine insgesamt positive Bilanz. Sicher ist bereits, dass im Jahr 2021 wiederum eine Inszenierung stattfinden wird.

pd / pan

02. September 2019, 14:01

