Umzug mit den schönsten Tschäggättä

Das Lötschental lud am Samstag zum Fasnachtstreiben mit den schaurigen Tschäggättä und viel Guggenmusik ein.

Am Samstagnachmittag hielt auch im Lötschental die närrische Stimmung Einzug. Beim alljährlichen Fasnachtsumzug in Wiler gab es verschieden thematisch geschmückte Fasnachtswagen, Guggenmusik und natürlich auch die furchteinflössenden Tschäggättä, welche in der fünften Jahreszeit das Zepter in die Hand nehmen.

Nach dem Umzug fand auch die traditionelle Wahl der schönsten Tschäggätta statt. Im Zentrum stehen dabei die selbstgeschnitzten Holzmasken, die das Blut in den Adern gefrieren lassen.

23. Februar 2020, 10:05

