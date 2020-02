Und jetzt streiken auch noch die Türen...

«Unbestimmte Verspätung». SBB-Passagiere brauchten auch am Samstagnachmittag Geduld. Neben Wasser im Basistunnel kommt es nun auch noch zu technischen Problemen an einem Zug.

Der Kluge reist mit dem Zuge. Ein Sprichwort, welches am Samstag für viele Reisende in keiner Art und Weise stimmte. Wegen eines technischen Problems beim Schliessmechanismus einer Wagentür fiel die Verbindung um 15.57 Uhr vom Wallis nach Bern aus. Und auch bei der nächsten Verbindung sah es zunächst nicht besser aus. Das Perron 4/5 in Visp füllte sich zusehends mit Einheimischen und Touristen. Erst mit rund 10 Minuten Verspätung ging die Fahrt Richtung Berner Oberland - in überfüllten Wagen - los. Auch ein Extrazug soll zum Einsatz gekommen sein.

Wegen eines Wassereinbruchs im Lötschberg-Basistunnel waren zeitweise beide Röhren gesperrt. Erst am Freitagabend konnte eine Röhre wieder geöffnet werden.

ip

08. Februar 2020, 17:25

