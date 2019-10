Unesco-Mitarbeitende drücken für einmal die Schulbank

Das Team des Unesco-Welterbes Swiss Alps Jungfrau-Aletsch ist auch fürs Vermitteln von Wissen zuständig. Am Wochenende nahmen die Mitarbeitenden selbst auf der Schulbank Platz.

Im Alltag ist das Team des Unesco-Welterbes Swiss Alps Jungfrau-Aletsch für die Betreuung der Besucher, aber auch für Bildung, Erhalt und Aufwertung zuständig, sei es im World Nature Forum oder mit Schulklassen und Exkursionsteilnehmenden im Welterbe-Perimeter rund um den Grossen Aletschgletscher. Am letzten Wochenende waren es für einmal genau diese Mitarbeitenden, die im Unesco-Welterbe Sardona die Schulbank drückten.

Wie das Managementzentrum des Unseco-Welterbes Swiss Alps Jungfrau-Aletsch in einer Mitteilung festhält, fand die Weiterbildung in der Unesco-Welterbe Tektonikarena Sardona statt. Die Mitarbeitenden erlebten dabei unter anderem das Sonnenspektakel am Martinsloch, erhielten Einblicke in die Entstehungsgeschichte der alpinen Berge und Täler anhand der Glarner Hauptüberschiebung, lernten im Besucherzentrum des Unesco-Welterbes Sardona eine Vielzahl der Gesteinsarten, -vorkommen und Schichtungen kennen und genossen eine Elmer Dorfführung.

Das Team des Unesco-Welterbes Swiss Alps Jungfrau-Aletsch wird in der kommenden Woche eine Delegation aus den Dolomiten in Naters begrüssen und begleiten.

wh

02. Oktober 2019, 15:13

Artikel teilen