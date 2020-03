Unia fordert umgehende Schliessung der Baustellen

Zum Schutz der Bauarbeiter fordert die Gewerkschaft Unia, Region Wallis, den Staatsrat auf, umgehend die Baustellen zu schliessen.

Die Gewerkschaft Unia, Region Wallis, fordert den Staatsrat auf, umgehend die Baustellen zu schliessen. Denn: Die Massnahmen des Bundesamts für Gesundheit BAG zum Schutz der Arbeiter auf den Baustellen seien unmöglich einzuhalten. Deshalb hätten verschiedene Kantone beschlossen, die Baustellen zu schliessen. Im Kanton Genf blieben die Baustellen bis auf Weiteres geschlossen. Die Waadtländer Kantonsregierung hätten alle Baufirmen und Industriebetriebe verpflichtet, die Arbeit einzustellen, sofern die Massnahmen vom BAG nicht eingehalten würden. Der Kanton Tessin schliesse praktisch alle Baustellen und Industriebetriebe, die nicht lebensnotwendige Güter produzieren würden. Zum Schutz der Bauarbeiter ruft die Gewerkschaft Unia den Staatsrat auf, umgehend alle Baustellen im Kanton zu schliessen.

Die Gewerkschaft schreibt weiter in ihrer Mitteilung, dass schon seit Beginn der letzten Woche immer deutlicher geworden sei, dass die Massnahmen und Empfehlungen von Bund und Kanton zum Schutz gegen die Corona-Pandemie auf den Baustellen nicht eingehalten würden. "Weil die verordneten Massnahmen schlicht und einfach nicht umsetzbar sind", ist Unia überzeugt. Hinzu käme, dass es auf den Baustellen faktisch keine Kontrollen gebe. Nachdem die Suva angekündigt habe, die Kontrolle auf den Baustellen durchzuführen, stünden dem Kanton Wallis für die Kontrolle sämtlicher Baustellen gerade einmal eine Person zur Verfügung. Das sei "eine völlig absurde Situation", so die Gewerkschaft. Mit dieser Praxis würden die Bauarbeiter einem grossen Gesundheitsrisiko ausgesetzt. Und wegen der extrem hohen Ansteckungsgefahr des Coronavirus gerieten auch die Angehörigen der Bauarbeiter in Gefahr.

Zum Schutz der Bauarbeiter und ihren Angehörigen verlangt die Gewerkschaft Unia von der Walliser Regierung dem Beispiel der Kantone Waadt, Genf und Tessin zu folgen und die Baustellen im Kanton umgehend zu schliessen.

23. März 2020, 12:06

