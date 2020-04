Unia wiederholt Forderung zur Schliessung von Baustellen

Die Gewerkschaft Unia fordert erneut die Schliessung von Baustellen, da auch die Suva nach ersten Kontrollen feststellte, dass das Einhalten des Sicherheitsabstands auf Baustellen schwierig ist.

Wie die Gewerkschaft Unia in einer Mitteilung schreibt, sei seit Beginn der Corona-Pandemie klar, dass die vom Bund verordneten Massnahmen auf dem Bau nahezu unmöglich einzuhalten seien. Deshalb hatte die Gewerkschaft bereits am 23. März die Schliessung der Baustellen gefordert.

Nach den ersten Kontrollen der Suva fühlt sich die Gewerkschaft in ihrer Forderung bestärkt. Denn: Die Kontrollen hätten gezeigt, dass das Einhalten des Sicherheitsabstands auf den Baustellen nicht wirklich funktioniere. Spätestens jetzt müssten die kantonalen Behörden reagieren und die Baustellen schliessen, so Unia Sektion Oberwallis. Wer hingegen nachweisen könne, dass er die verordneten Massnahmen einhalten könne - namentlich die Einhaltung des Sicherheitsabstands von zwei Metern - solle die Arbeit auf den Baustellen fortführen können.

Was in den Geschäften, auf der Post und in der Bank gelte, solle auch für die Bauarbeiter gelten, fordert die Gewerkschaft.

02. April 2020, 11:11

