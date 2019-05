Unterschriften für die Gletscher

Pünktlich zum Auftakt der Gletscher-Initiative haben Oberwalliser Umweltorganisationen, Parteien, Vereine sowie Private ein Oberwalliser Komitee für die Initiative gegründet. Am nationalen Sammelstart sammeln deren Mitglieder auf dem Briger Stadtplatz Unterschriften.

Das Oberwalliser Komitee für die Gletscher-Initiative ist am Samstagmorgen auf die Jagd nach Unterschriften gegangen. Am Stand auf dem Briger Stadtplatz informierten die Komitee-Mitglieder über ihr Anliegen und versuchten mit Argumenten, die Passanten zu überzeugen und Stimmen zu fangen. Die Unterschriftensammlung dauert bis am Samstagmittag.

Um die Schweiz auf einen klimaverträglichen Kurs zu verpflichten, haben Fachpersonen die eidgenössische Volksinitiative ausgearbeitet, die sogenannte «Gletscher-Initiative». Dank dieser sollen die Ziele des Pariser Übereinkommens in der Bundesverfassung verankert werden.

Radikaler Wechsel verlangt

Die Gletscher-Initiative verlangt einen radikalen Kurswechsel in der Klimafrage: Die Schweiz soll die Treibhausgas-Emissionen bis 2050 auf null senken. Ab 2050 dürften in der Schweiz grundsätzlich keine fossilen Brenn- und Treibstoffe mehr verkauft werden. Vom Menschen verursachte Treibhausgas-Emissionen müssten ab dann durch Senkungen ausgeglichen werden.

Hinter der Initiative steht der Verein Klimaschutz Schweiz, in dem neben Umweltorganisationen auch Wissenschaftler, Kirchen, Landwirtschaft und Wirtschaft vertreten sind. Für die Volksinitiative und die nötigen 100 000 Unterschriften sind die Initianten auf breite Unterstützung angewiesen. Ein erster Schritt ist mit dem Sammelstart schweizweit und in der Simplonstadt getan.

Lesen Sie mehr zum Anliegen des Komitees der Umweltorganisationen und zur Unterschriftensammlung im WB vom Montag, 13. Mai.

zum

11. Mai 2019, 10:25

Artikel teilen