Valaiscom AG zeigt sich in Corona-Krise solidarisch

Informiert sein, Kontakte pflegen und in Verbindung bleiben, erhalten gerade in schwierigen Zeiten wie der aktuellen eine besondere Bedeutung. Als Partner für Telekommunikations-Service nimmt die Valaiscom AG im Oberwallis eine wichtige Rolle ein. Um diesem Umstand gerecht zu werden hat die Valaiscom AG gemeinsam mit dem Verbundspartner Quickline ein Hilfspaket mit verschiedenen Sofortmassnahmen verabschiedet. Dazu gehört, dass allen Hotelkunden die Grundgebühr für insgesamt drei Monate erlassen wird, damit deren kurzfristige Liquidität geschützt werden kann. «Es freut mich sehr, dass wir der Hotelbranche, welche durch diese Krise besonders hart getroffen wurde, direkt helfen können und unsere Solidarität gegenüber unseren Hotelkunden ausdrücken können. Die geplante rasche Soforthilfe der Valaiscom AG ist ein starkes Zeichen zur Förderung und Unterstützung des lokalen Tourismus im Oberwallis. In diesen schweren Zeiten sollten wir nicht nur darüber sprechen, sondern auch handeln und helfen», erklärt Günter Seewer, CEO der Valaiscom.

Aber auch die Privat- und Geschäftskunden werden nicht vergessen. Denn gerade jetzt in der Krisenzeit ist das Bedürfnis nach guten Unterhaltungsangeboten und dem sozialen Ausstauch via Telefon massiv gestiegen. Aus diesem Grund erlässt die Valaiscom allen Telefonie-Kunden mit einem Minutentarif-Abo sämtliche Gesprächsgebühren für den Monat April. Privat- und Geschäftskunden telefonieren während des ganzen Monats kostenlos vom Handy wie auch vom Festnetz unlimitiert ins ganze Schweizer Fest- und Mobilfunknetz. So will die Valaiscom dazu beitragen, dass trotz Corona-Krise Kontakte zu Grosseltern, Verwandten, Bekannten und Kollegen weiterhin aufrechterhalten werden können. Da sich das Leben der Menschen zurzeit grösstenteils in den eigenen vier Wänden abspielt, sollen soziale Kontakte per Telefon zur guten Stimmung beitragen.

Zusätzlich erhalten alle Valaiscom Kunden mit dem neuen Quickline TV zwei Monate lang freien Zugang zu allen Inhalten von Disney+. Der Streamingdienst hat über 500 Filme im Angebot. Dieses Zusatzangebot ist erst vergangene Woche in der Schweiz gestartet und auf der neuen Quickline UHD-Box verfügbar. Die Valaiscom und Quickline übernehmen für ihre Kunden während zwei Monaten die Gebühren.

Die Nähe zu den Kunden ist der Valaiscom auch in dieser besonderen Lage sehr wichtig, wie die Verantwortlichen in einer Mitteilung betonen. Aus diesem Grund bleiben die Shops in Brig und Visp weiterhin offen und eine Hotline sowie der Kundendienst stehen für Fragen zur Verfügung.

02. April 2020

