Varner Weine in Basel ausgezeichnet

Varner Weine waren an der Weinmesse in Basel beliebt. Foto: zvg

An der Basler Weinmesse, welche nach neun Tagen am Sonntag endete, gingen die Auszeichnungen für den besten Rotwein sowie für den besten Weisswein nach Varen. Die Weine wurden nicht von einer Fachjury sondern von den Ausstellungsbesuchern prämiert.

Die Basler Weinmesse, eine der grössten Weinausstellungen in der Schweiz, lockte während neun Tagen mehr als 30 000 Besucher in die Hallen, in denen über 2 700 Weine präsentiert wurden. Gleich fünf der zehn bestbewerteten Weine stammen aus Kellereien in Varen.

Als Gesamtsieger aller Weine und damit auch als beliebtester Rotwein der Ausstellung wurde der Avarone 2016 aus dem Haus C. Varonier und Söhne aus Varen erkoren. Den besten Weisswein der Messe stellte die Kellerei Leyscher Weine mit ihrem Petite Arvine 2017. Die Kellerei Tenud Weine von Varen erzielte mit dem Rotwein Ares eine Topten-Platzierung.

05. November 2018, 18:54

