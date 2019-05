Brig-Glis: Verkehrsunfall fordert drei Verletzte

Kontrolle über Fahrzeug verloren. Ein 23-jähriger sowie zwei 20-jährige Walliser aus der Region haben sich am Sonntagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Brig-Glis verletzt. Foto: Kantonspolizei

Am frühen Sonntagmorgen ereignete sich innerorts in Glis ein Verkehrsunfall. Wie die Kantonspolizei mitteilt, wurden dabei ein 23-jähriger sowie zwei 20-jährige Walliser aus der Region verletzt.

Der Unfall ereignete sich gemäss Mitteilung gegen 02:25 Uhr innerorts Glis. Der Lenker fuhr mit einem Personenwagen auf der unteren Briggasse in Richtung Napoleonstrasse. Bei der Einmündung in die Napoleonstrasse verlor er die Herrschaft über das Fahrzeug, überquerte die Fahrbahn und prallte in der Folge mit dem Personenwagen frontal in eine Bruchsteinmauer auf der gegenüberliegenden Strassenseite.

Durch die Wucht des Aufpralls zogen sich alle Fahrzeuginsassen Verletzungen zu. Zwei Personen wurden mit Ambulanzen ins Spital Visp eingeliefert. Eine Person wurde zunächst ins Spital Brig und danach mittels Helikopter ins Spital Sitten überführt.

Bei den Verletzten handelt es sich um einen 23-jährigen sowie um zwei 20-jährige Walliser aus der Region. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.

05. Mai 2019, 10:19

