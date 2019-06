Motorradunfall: Frontalkollision am Nufenenpass

Auf der Passstrasse zum Nufenen hat sich am Sonntagnachmittag ein Verkehrsunfall ereignet, in den zwei Motorradfahrer involviert waren. Die beiden Lenker wurden bei der Frontalkollision verletzt und mussten hospitalisiert werden.

Der Unfall am Nufenenpass ereignete sich am Sonntag gegen 15.30 Uhr. Gemäss Polizeiangaben fuhr ein Deutscher mit seinem Motorrad auf der Nufenenpassstrasse von Ulrichen in Richtung Passhöhe. Im Gebiet «Altstafel» setzte der Motorradfahrer zum Überholen eines Wohnmobiles an, weswegen er sein Gefährt auf die Gegenfahrbahn lenkte. Dort kam es zu einer Frontalkollision mit einem Motorrad eines italienischen Staatsangehörigen, welcher talwärts fuhr.

Durch den heftigen Zusammenstoss wurden beide Lenker verletzt. Der italienische Motorradfahrer wurde mit einem Helikopter der Air Zermatt ins Inselspital Bern geflogen. Der Deutsche wurde mit einer Ambulanz in Spital Visp eingeliefert. Die Passstrasse musste bis 17:30 Uhr für den Verkehr gesperrt werden.

Polizei registriert vermehrt hohe Geschwindigkeitsüberschreitungen

Wie die Kantonspolizei in ihrem Communiqué weiter festhält, habe man in den vergangenen Tagen vermehrt hohe Geschwindigkeitsüberschreitungen registriert. Am Simplonpass sind in der letzten Woche zwei Motorradfahrer mit Brutto-Geschwindigkeiten von 152 km/h und 149 km/h anstatt der erlaubten 80 km/h gemessen worden. In Conthey war ein weiterer Motorradlenker innerorts mit einer Brutto-Geschwindigkeit von 99 km/h anstatt der höchstzulässigen 50 km/h unterwegs.

Um die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden zu gewährleisten, wird die Walliser Kantonspolizei ihre Präsenz auf dem gesamten Strassenverkehrsnetz des Kantons aufrechterhalten. Dabei setze man weiterhin präventive und repressive Massnahmen um.

pd / pan

24. Juni 2019, 15:25

