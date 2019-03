Fahrzeug gerät bei Unfall vor Zeughaus-Kreisel auf Verkehrsinsel

Verkehrsunfall | Keine Verletzten – Sachschaden an Fahrzeug und Strassensignalisation

Am Samstagnachmittag kam es beim Zeughaus-Kreisel in der Gliserallee zu einem Selbstunfall. Verletzt wurde niemand. Foto: Walliser Bote

Beim Zeughaus-Kreisel in der Gliserallee in Brig-Glis ereignete sich am Samstagmittag gegen 12.55 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrzeug auf eine Verkehrsinsel geriet. Es wurde niemand verletzt.

Augenzeugen zufolge hat die Lenkerin von Brig Richtung Glis fahrend kurz vor dem Zeughaus-Kreisel in der Gliserallee die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und geriet auf die Verkehrsinsel kurz vor dem Kreisverkehr.

Gemäss Angaben des Polizeisprechers Stève Léger wurde durch den Unfall niemand verletzt. Jedoch sei Öl auf die Fahrbahn geflossen, weswegen ein halbes Dutzend Einsatzkräfte der Stützpunktfeuerwehr Brig-Glis aufgeboten werden mussten. Es entstand Sachschaden am verunfallten Auto sowie an der Strassensignalisation auf der Verkehrsinsel.

Es kam zu keinen grösseren Verkehrsbehinderungen, die Unfallstelle konnte durch die Einsatzkräfte rasch geräumt werden. Das verunfallte Fahrzeug wurde abgeschleppt. Warum die Fahrzeuglenkerin die Kontrolle über ihr Auto verloren hat, ist gemäss Léger nun Gegenstand von einer Untersuchung.

pan / dab

16. März 2019, 14:00

