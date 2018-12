65-jähriger Motorradfahrer nach Unfall verstorben

Verkehrsunfall | Verkehrsunfall in Sitten fordert ein Todesopfer

Der verunfallte Motorradfahrer verstarb am heutigen Morgen im Spital von Sitten. (Symbolbild) Foto: 1815.ch

Mitte November hat sich in Sitten ein Verkehrsunfall ereignet, in den ein Motorradfahrer involviert war. Dieser starb im Verlaufe des heutigen Vormittags an den Folgen seiner Verletzungen.

Zum Unfall kam es am 15. November gegen 12.50 Uhr. Der Motorradfahrer war auf der Avenue de la Gare in Richtung Bahnhof Sitten unterwegs. Auf dieser Strecke kam es zu einer Auffahrkollision mit einem anderen Motorrad, welches vor ihm abgebremst hatte. Der Fahrer stürzte schwer und wurde nach der medizinischen Erstversorgung auf der Unfallstelle ins Spital von Sitten eingeliefert.

In den vergangenen Tagen hatte sich der Gesundheitszustand des Verletzten verschlechtert. Er ist im Verlauf des heutigen Vormittags an den Folgen seiner Verletzungen verstorben. Beim Opfer handelt es sich um einen 65-jährigen Walliser mit Wohnsitz im Mittelwallis. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.

03. Dezember 2018, 12:25

