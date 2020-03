Vermisste Person in Fully tot aufgefunden

In der Region Fully wurde eine Person tot aufgefunden. Dabei handle es sich um den Vermissten Jan K. Foto: zvg

Am Dienstag wurde in der Region von Fully eine Person tot aufgefunden. Es handelt sich dabei um den 63-jährigen Jan K.

Artikel zum Thema Jan Koczwanski wird vermisst

In der Region von Fully wurde eine Person am Dienstag tot aufgefunden. Wie die Kantonspolizei Wallis in einer Mitteilung schreibt, handelt es sich dabei um den 63-jährigen Jan K. Er galt seit dem 30. Mai 2019 als vermisst. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet, heisst es weiter.

bl

22. März 2020, 13:53

Artikel teilen