Video: So trotzt die Musikgesellschaft Blatten dem Coronavirus

Corona verlangt Abstandsregeln: Die Musikgesellschaft Blatten (Lötschen) für einmal nicht in der üblichen Formation. (Archivbild) Foto: mengis media/Alain Amherd

Wie kriegt man es in Zeiten von Corona hin, trotzdem für die Leute Musik zu machen, um sie aufzuheitern?

Die Musikgesellschaft Blatten hat sich für die momentan ausserordentlichen Umstände etwas einfallen lassen: Die Musiker haben sich im Dorf verteilt aufgestellt und musiziert. Die Klänge vieler einzelner Musiker, die sich draussen verstreut hinstellen und musizieren, wie sie für sich selbst im Freien üben würden, verbinden sich, überwinden Distanzen und lassen ein Stück erklingen.

Und so stehen auch die Zauschauer jeder für sich verteilt im Dorf, um die willkommene Abwechslung zu geniessen und den Musikern am Schluss ihren Dank zukommen zu lassen: als Applaus aus der Ferne, der in diesem Moment aber sicher nähergeht als sonst.

Auch ein Vorteil: Menschen, die der Risikogruppe angehören, können zu Hause bleiben und der Musik gemütlich und sicher vom heimischen Fenster aus lauschen.

zen/tma

20. März 2020, 12:02

