Viele Blitze und lokal viel Regen

Am Donnerstagachmittag und -abend sowie in der vergangenen Nacht gab es verbreitet und zum Teil kräftige Regengüsse und auch Gewitter. Insgesamt wurden 7441 Blitze registriert. Zudem fiel entlang der Voralpen, im Raum Zürich und in der Ostschweiz verbreitet 15 bis 30, lokal sogar bis über 50 Liter Regen pro Quadratmeter.

Wie MeteoNews in einer Mitteilung schreibt, kamen in der angefeuchteten, schwülwarmen und labilen Luftmasse nach nochmals sommerlichen Höchstwerten von über 25 Grad verbreitet teils kräftige Regengüsse und örtliche Gewitter auf. Vor allem entlang der Voralpen gab es einige Blitze, aber auch im Zürcher Unterland nahe Schaffhausen war ein ziemlich blitzaktives Gewitter unterwegs.

Am meisten Blitze wurden im Kanton Luzern verzeichnet, es waren deren 1280 Stück. Auf Rang 2 liegt der Kanton Bern mit 1068 Blitze, Rang 3 belegt der Kanton Zürich mit 833 Blitzen.

Die Schauer und Gewitter brachten zudem auch kräftigen Regen und lokal grössere Regenmengen. Am meisten Niederschlag wurde in Sempach LU mit 72 Litern Regen pro Quadratmeter gemessen. Ebenfalls viel Niederschlag wurde im Emmental und im Entlebuch, in Teilen der Zentralschweiz, im Raum Zürich und gebietsweise in der Ostschweiz verzeichnet.

Nochmals ein paar Sonnentage

Der heutige Tag gestaltet sich insgesamt recht freundlich mit teils dichteren Wolken und zeitweise auch sonnigen Abschnitten, vor allem entlang der Alpen sind noch einzelne Regengüsse möglich bei 21 bis 23 Grad.

Am Samstag bessert sich das Wetter nach teils dichten hochnebelartigen Wolken, die Sonne setzt sich zunehmend durch bei 20 bis 23 Grad. Abgesehen von Nebelfeldern am Sonntagvormittag scheint tagsüber am Sonntag dann meistens die Sonne bei 23 bis 25 Grad. In der kommenden Woche sorgt ein Hoch für viel Sonnenschein, voraussichtlich können verbreitet nochmals ein paar Sommertage mit Höchstwerten von 25 bis 29 Grad verzeichnet werden.

pd/map

14. September 2018, 07:58

