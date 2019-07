Vier Frauen und ihr Weg aufs "Horu"

Im Rahmen des Projekts "Matterhorn: Ladies please" haben sich vier Frauen in den letzten Monaten intensiv auf die Matterhornbesteigung vorbereitet. Am Freitag war es dann soweit.

Judith Wernli, Anne-Sophie Thilo, Sue Hirschi und Steffi Hunziker heissen die vier Frauen, die am Freitag im Rahmen des Projekts "Matterhorn: Ladies please" den Gipfel des Matterhorns erreicht haben. Für den Auf- und Abstieg haben sie rund neun Stunden gebraucht. "Die Emotionen, als wir wieder in der Hörnlihütte ankamen, waren überwältigend", sagt Sue Hrischi und fügt an: "Die Besteigung war anstrengend, aber wir haben es geschafft und sind überglücklich darüber."

Während rund vier Monaten haben sich die Frauen gemäss Mitteilung von Zermatt Tourismus intensiv mit Trainings auf ihre Besteigung vorbereitet. Zuerst selbständig und zuletzt bei einer Intensivwoche in Zermatt mit Bergführern der Zermatters. Zur Intensivwoche gehörten unter anderem auch die Besteigungen der beiden Viertausender Pollux und Breithorn.

Die Vorbereitungen als auch die Besteigung wurden von den Frauen und von Zermatt Tourismus und seinen Partnern auf den Social Media mit der Welt geteilt. Denn das Ziel des Projekts war es, Gästen zu zeigen, was es für eine Matterhornbesteigung alles braucht. Aus Sicht von Zermatt Tourismus wurde das Ziel erreicht. Allein die sechs Videos, die während der Intensivwoche entstanden sind, haben auf den Social-Media-Kanälen von Zermatt Tourismus rund eine halbe Million Personen erreicht.

pd/ip

19. Juli 2019, 14:04

Artikel teilen