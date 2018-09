Viermal auf den Gipfel des Matterhorns an einem Tag

Dem Walliser Andreas Steindl ist es zusammen mit dem Italiener Francois Cazzanelli am vergangenen Mittwoch gelungen, alle vier Gräte des Matterhorns in 16 Stunden und 4 Minuten zu besteigen. Die beiden Bergführer haben den Gipfel des Matterhorns damit viermal an einem Tag erklommen, was vor ihnen erst dem Italiener Hans Kammerlander (ITA) und dem Walliser Diego Wellig im Jahr 1992 gelungen ist. Sie benötigten damals 23 Stunden und 30 Minuten.

Steindl (29) und Cazzanelli (28) starteten am vergangenen Mittwochmorgen um 02:20 Uhr in der Hörnlihütte und stiegen zuerst über den Hörnli-Grat auf und ab. Dies sei die Normalroute und die leichteste der vier Touren, so Andreas Steindl in einer Mitteilung. Nach 2 Stunden und 30 Minuten erreichten die beiden Bergführer erneut die Hörnlihütte. Zum Vergleich: üblicherweise benötigen Alpinisten für die Hörnligrat-Route etwa 8 Stunen.

Anschliessend machten sich Steindl und Cazzanelli an den Furgg-Grat, den zweiten der vier Gräte. Nach weiteren 4 Stunden hatte das Duo zum zweiten Mal den Gipfel des Matterhorns erreicht und ist über die Normalroute abgestiegen. Der dritte Aufstieg erfolgte über den Zmutt-Grat worauf es nach einer Pause über den Italiener-Grat, den Lion-Grat hinunter ins Col du Liong ging, um den vierten und letzten Aufstieg in Angriff zu nehmen. Nach 15 Stunden standen Steindl und Cazzanelli zum vierten Mal auf dem Gipfel des Matterhorns.

Überglücklich aber auch erschöpft erreichten die beiden Alpinisten gegen 18.24 Uhr am Mittwochabend nach 16 Stunden und 4 Minuten schliesslich die Hörnlihütte. Auf ihrem Abenteuer kletterten die beiden Alpinisten insgesamt 9 600 Höhenmeter im Auf- und Abstieg. Zwei Wochen zuvor ist es Andreas Steindl gelungen, unter vier Stunden auf das Matterhorn und wieder zurück zu rennen.

pd / pan

16. September 2018, 10:15

