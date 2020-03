Vifra findet heuer nicht statt

Wie viele andere Veranstaltungen fällt nun auch die Vifra der Corona-Krise zum Opfer. Die Ausstellung wird 2021 nachgeholt. So kommt es denn heuer nicht zur ersten Ausgabe der Vifra in der Lonza Arena.

Die Vifra 2020 vom Mai in der Lonza Arena in Visp ist abgesagt. So wie alle anderen Veranstaltungen, die im Zeitraum der Corona-Krise hätten stattfinden sollen.Das bestätigen die Verantwortlichen am Dienstag auf Anfrage von rro. Für den Geschäftsführer der Lonza Arena, Elmar Furrer, ist dieser Entscheid bedauerlich. Aber für ihn steht nun anderes mehr im Vordergrund: «Ich glaube, dass uns die vielen Kranken und Toten der Corona-Krise viel mehr beschäftigen sollten, als die Absage von Veranstaltungen. Wir können aber die Lonza Arena jetzt dem Zivilschutz und anderen Organisationen zur Verfügung stellen und so unseren Beitrag leisten.» Die Vifra 2020 wäre die erste Ausgabe der Veranstaltung in der neuen Lonza Arena gewesen.

Die Organisation der Vifra war bereits so weit fortgeschritten, dass nur mehr der Schritt der Ausführung auf der To-do-Liste stand. Nun wird die gesamte Organisation nahtlos in die nächste Ausgabe übernommen. Mit Verlusten müsse dennoch gerechnet werden, wie Furrer sagt. Diese seien aber budgetiert. Zudem seien die Rechnungen für die Aussteller noch nicht versendet worden. Heisst konkret: Für die Aussteller entstehen keine anderen Kosten. Die Preise blieben 2021 gleich, versichert Furrer.

Die Vifra wird nun erst wieder 2021 durchgeführt. Ehrengast bleibt Jugend Oberwallis.

sr

31. März 2020, 19:18

