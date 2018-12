«Mit Viola zu singen, war ein magischer Moment»

Hier geht am Donnerstagabend die Post am Empfang von Viola Amherd in der Simplonhalle ab: Zusammen mit Stefanie Heinzmann und Sina singt die neue Bundesrätin «Ain't No Mountain High Enough». Foto: wb / Andrea Soltermann

Das waren Emotionen pur: Spontan gesellte sich Viola Amherd am Donnerstag in der Simplonhalle zu Sina und Stefanie Heinzmann auf die Bühne. Zu dritt sangen sie «Ain't No Mountain High Enough». Den einmaligen Moment hat TV Oberwallis in einem Video festgehalten.

Es sollte der musikalische Höhepunkt des Abends werden, den die beiden Walliser Sängerinnen Sina und Stefanie Heinzmann mit dem Duett-Song «Ain't No Mountain High Enough» im Vorfeld der Bundesratsfeier in der Briger Simplonhalle einstudiert haben. «Wir wollten, dass beide Bands mitspielen, also stellten wir einen Mix zusammen. Die Performance sollte das Highlight der Feier werden», sagt Sina auf Anfrage des «Walliser Boten».

«Der Song, dass kein Berg zu hoch und kein Tal zu tief, war auch eine Message an die neue Bundesrätin, im Sinne 'Du schaffusch das Viola'. Ein Powersong von uns Frauen für eine Powerfrau in der Politik.»

Dass Viola Amherd gegen Ende des Songs selbst auf die Bühne kam, um mitzusingen und zu tanzen, hätte sie und Stefanie Heinzmann wohl am meisten überrascht, sagt Sina. «Es war die letzte Gelegenheit, die Festteilnehmer zum Tanzen zu animieren. Möglich, dass Viola Amherd auf ein kleines Zeichen von uns auf die Bühne kam. Auf alle Fälle aber war es spontan.»

Ein magischer Moment sei das gewesen, so die gebürtige Gampjerin. «Diese Aktion zeugt von ihrem Humor und von ihrer Spontaneität, wie sie mit uns beiden am Schluss den Refrain des Liedes sang.»

