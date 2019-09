Klimatischen Veränderungen in der Aletschregion erleben

Expedition 2 Grad. Eine Ausstellung zum Thema globale Temperaturzunahme und deren Auswirkungen ist ab Freitag im World Nature Forum in Naters zu sehen.

Wie sieht das Hochgebirge bei einer globalen Temperaturzunahme von 2 Grad in Zukunft aus? Was bedeutet diese 2 Grad Klimaerwärmung konkret? Was heisst das für Natur und Landschaft, und was sind die spürbaren Begleiterscheinungen für uns Menschen? Unter der Leitung der Universität Freiburg und der Zürcher Hochschule der Künste haben Forschende eine virtuell begehbare Welt modelliert und in enger Zusammenarbeit mit dem Nationalparkzentrum eine Ausstellung konzipiert. Diese "Expedition 2 Grad" können Interessierte nun ab Freitag im World Nature Forum in Naters erkunden. Unter der Anweisung des federführenden Glaziologen Andreas Linsbauer, Andrea Bolzhauser von der PH Wallis und dem Geschäftsleiter Hans-Christian Leiggener konnte die erste Schulklasse den Inhalt durcharbeiten.

Ausgerüstet mit einer 3D-Brille begeben sich die Teilnehmenden gemäss Mitteilung auf eine virtuelle Reise in die Alpen der Zukunft. Dabei reisen sie durch Zeit und Raum und sehen die Aletschregion durch die Augen ihrer Grosseltern und der zukünftigen Generationen. Das Erleben der klimatischen Veränderung und ihrer Auswirkungen im Hochgebirge rüttelt gemäss den Verantwortlichen auf und regt zum Nachdenken an. Die Ausstellung richtet sich in erster Linie an Schulklassen ab der Sekundarstufe.

pd/ip

13. September 2019, 16:30

