Visp erhält Label «Gesunde Gemeinde» zum dritten Mal

«Gesundheit fördern, wo Gesundheit passiert» – so lautet das Ziel des Labels «Gesunde Gemeinde» der Gesundheitsförderung Wallis. Über 25 Walliser Gemeinden haben sich bereits dazu entschlossen, eine «gesunde Gemeinde» zu werden. Die Gemeinde Visp erarbeitet sich das Label bereits zum dritten Mal.

Der Gemeinde Visp liegt die kommunale Gesundheitsförderung am Herzen. 2014 hat sich Visp als erste Oberwalliser Gemeinde entschieden, dem Label «Gesunde Gemeinde» beizutreten. Bis heute hat die Gemeinde an über 50 zertifizierten Massnahmen zur Gesundheitsförderung ihrer Bevölkerung mitgearbeitet.

«Die zahlreichen Aktivitäten und Projekte wurden bedarfsgerecht und zielgruppenorientiert mit unterschiedlichen Partnern umgesetzt. Es wurden Angebote in den vorgegebenen Bereichen Gemeindepolitik, Freizeitangebote, Familie und Solidarität, Schule, Gesundheit am Arbeitsplatz und öffentliche Räume geschaffen. Visp hat in allen sechs Bereichen mindestens drei Massnahmen umgesetzt und erhält so die höchste Auszeichnung des Labels Gesunde Gemeinde», informiert Florian Walther, Projektleiter Gesunde Gemeinde im Oberwallis.

«Ziel der Gesunden Gemeinde Visp ist es, ein möglichst breites und für alle Bevölkerungsgruppen umfassendes Angebot zu fördern, das nachhaltig dazu beiträgt, die Visperinnen und Visper für ihre eigene Gesundheit zu sensibilisieren», erklärt Paul Burgener, verantwortlicher Gemeinderat.

31. Oktober 2018, 09:04

