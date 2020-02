Visp: Lonza investiert in Reduktion von Treibhausgasemissionen

Lonza investiert in Visp zwölf Millionen Franken in die Reduktion von Treibhausgasemissionen. Foto: Archiv Mengis Media

Lonza investiert in Visp zwölf Millionen Franken in die Reduktion von Treibhausgasemissionen. Der Katalysator soll bis spätestens Ende 2021 in Betrieb gehen.

Lonza Visp setzt sich für die Zukunft verschiedene Umweltziele. Dabei will das Unternehmen laufend Emissionen reduzieren und vermeiden, wie es in einer Mitteilung schreibt. Dazu gehört auch die Behandlung von Lachgasemissionen, die bei einer periodischen Messung anlässlich eines DeNox-Katalysator-Wechsels erstmals festgestellt worden waren, und die Lonza anschliessend durch ein externes Unternehmen bestätigen liess. Lachgasemissionen sind gesundheitlich unbedenklich, und nicht in der Luftreinhalteverordnung geregelt.

Sobald Lonza die Lachgasemissionen erkannt und extern bestätigt hatte, sei umgehend mit der Ausarbeitung einer technischen Lösung gestartet worden, denn Lachgas ist ein Treibhausgas. Hierfür stand das Unternehmen in engem Kontakt mit dem Bundesamt für Umwelt. Durch die Installation eines Kombi-Katalysators wird Lonza die Lachgasemissionen in der Niacin-Produktion voraussichtlich um 98 Prozent reduzieren können. Das Baugesuch wurde Ende November 2019 gestellt und zeitgleich erste vorbereitende Arbeiten sowie Materialbestellungen vorgenommen. Per Ende Januar erhielt Lonza die Baubewilligung seitens des Kantons und der Gemeinde. Wie es weiter heisst, rechnet das Unternehmen damit, die Realisierung des Katalysators innerhalb von rund 18 Monaten abschliessen zu können. Die Umsetzungskosten belaufen sich auf zwölf Millionen Franken.

Lonza hält abschliessend fest, dass das Unternehmen Lachgas weder für die Erstellung eines Produkts benötigt, noch dass in einem Betrieb am Standort Visp gezielt Lachgas produziert wird. Der Stoff entsteht als Abfallprodukt bei der Produktion von Niacin.

