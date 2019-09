Vollausbau des Lötschberg-Basistunnels gefordert

Der Ausbau des Lötschberg-Basistunnels bedingt eine längere Schliessung. Die Dauer dränge nun die Erwägung eines Vollausbaus auf. So sieht es Nationalrat Philipp Matthias Bregy.

Rund 50 Personen- sowie 60 Güterzüge durchqueren täglich den Lötschberg-Basistunnel und transportieren dabei mehr als 13'000 Personen. Während des geplanten bahntechnischen Vollausbaus droht nun offensichtlich eine längere komplette Schliessung des Basistunnels. In diesem Zusammenhang forderte Nationalrat Philipp Matthias Bregy Antworten von Bundesrätin Simonetta Sommaruga. Er wollte vor allem geklärt haben, wie lange die Schliessung des Tunnels dauert.

Dauer der Sperrung noch unklar

Die Bundesrätin erklärte am Montagnachmittag denn auch, dass die Dauer der Sperrung noch offen sei und erst im Rahmen der Detailplanung ermittelt werden könne. Das Bundesamt für Verkehr habe die BLS beauftragt, Ausbauvarianten aufzuzeigen, mit welchen die Einschränkungen so gering wie möglich gehalten werden könnten. Diese Arbeiten seien noch nicht abgeschlossen. Der Verkehr würde während der Tunnelsperrung über die bestehenden Ausweichstrecken geführt werden: Der Personenverkehr würde die Lötschberg-Bergstrecke benutzen und der Transitgüterverkehr über die Gotthardachse umgeleitet. Das Angebotskonzept für die Dauer der Streckensperrung sei abhängig von der gewählten Ausbauvariante und werde noch erarbeitet. Erst dann könne beurteilt werden, ob und - falls nötig - welche Massnahmen zur Abfederung von Kapazitätsengpässen erforderlich sein werden.

Nationalrat Philipp Matthias Bregy erklärte im Anschluss gegenüber rro: «Mit der Antwort von Bundesrätin Simonetta Sommaruga auf meine Frage ist klar, dass der Lötschberg-Basistunnel für längere Zeit gesperrt wird. Sie hat zwar heute die in den Medien kolportierten vier bis sechs Monate nicht bestätigen können oder wollen. Man kann aber davon ausgehen, dass es sich dabei um ein absolutes Minimum handelt. Aus diesem Grund gibt es nur eine Lösung, der Lötschberg-Basistunnel muss komplett ausgebaut werden. Will heissen: Die zweite Röhre muss komplett gebaut werden.» Ein entsprechendes Postulat zur Überprüfung von einem Vollausbau hat Bregy am Montag eingereicht.

wh

23. September 2019, 18:05

