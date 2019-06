Vom «Anhängsel» zum Mitglied der Stiftung

Ist ein Verein nur noch «Anhängsel» einer Stiftung, ist er überflüssig. Ihn in die Stiftung zu überführen macht also Sinn. Was mit dem Verein «Freunde des Stockalperschlosses» am Samstag geschah: Er wurde in die Stiftung für das Stockalperschloss integriert.

«Dies ist die bestmöglichste Lösung», bemerkte mit Rolf Escher der Präsident des Vereins. Dann stimmte die Versammlung diesem Anliegen zu.

Um die Überführung des Vereins in die Stiftung zu ermöglichen, galt es einiges an Vorarbeit zu leisten. Notwendig war eine Statutenänderung der Stiftung. Diese ging im vergangenen Oktober über die Bühne. An einer ausserordentlichen Vereinsversammlung wurde am Samstag im Rittersaal des Stockalperschlosses der Verein Freunde Stockalperschloss aufgelöst; die einstigen Vereinsmitglieder können nun Mitglieder der Schweizerischen Stiftung für das Stockalperschloss werden. Deren Stiftungsrat steht unter dem Präsidium von Anja Wyden Guelpa und traf sich nach der Versammlung der Freunde des Stockalperschlosses zu seiner ersten Stiftungsversammlung.

Mehr darüber lesen Sie im Walliser Boten vom 24. Juni.

22. Juni 2019, 19:30

Artikel teilen