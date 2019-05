Vorfreude auf die VIFRA

Am kommenden Freitag öffnet die Frühjahrsausstellung VIFRA zum 40. Mal ihre Tore. Mit St. Niklaus als Ehrengast – und zum letzten Mal in der Litternahalle.

Man habe viel Mühe und Arbeit auf sich genommen, um die Visper Litternahalle ein letztes Mal in eine "wunderschöne Ausstellungshalle" zu verwandeln, versicherte Vispexpo-Geschäftsführer am Dienstag gegenüber den Oberwalliser Medien. Die 71 Standplätze seien seit Monaten ausgebucht, nun stehe der Eröffnung der Ausstellung, die vom kommenden Freitag (ab 18.00 Uhr) bis Mittwoch über die Bühne geht, nichts mehr im Wege. Erfreut zeigte sich Furrer auch, dass der Ehrengast wieder einen Umzug auf die Beine gestellt hat. Dieser startet am Sonntag um 14.00 Uhr beim Bahnhof Visp.

Seitens des Ehrengastes St. Niklaus waren Gemeindepräsident Paul Biffiger und OK-Präsidentin Marseline Gruber anwesend. Als einen Höhepunkt bezeichneten die beiden ein Lehrlingsprojekt, das an der VIFRA realisiert wird: Lehrlinge aus zahlreichen St. Niklauser Betrieben werden während der Ausstellung den markanten Kirchturm sowie die Eyebrücke nachbauen. Die Modelle sollen später im Dorf aufgestellt werden.

Obwohl in der Schweiz verschiedene Messen Mühe bekunden oder gar schliessen mussten, betreffe dies die VIFRA gemäss Furrer nicht: Schwierigkeiten hätten vor allem die grossen Messen, welche zum Teil überdimensioniert und für die Aussteller zu kostspielig seien. Für die VIFRA hingegen habe er bereits Anfragen von potenziellen Standbetreibern für die nächste Ausgabe erhalten. Diese wird ab 2020 bekanntlich in der dann fertiggestellten Lonza Arena stattfinden.

pac

14. Mai 2019, 11:28

