Betrügerische Haustür-Handwerker unterwegs

In letzter Zeit sind bei der Kantonspolizei vermehrt Meldungen über Handwerker eingegangen, welche Maler- oder Messerschleifarbeiten an der Haustür angeboten haben. Die geleisteten Arbeiten waren teils mangelhaft, die Preise überrissen.

Die Angebote von reisenden Handwerkern sind nicht neu, heisst es in einer Mitteilung der Kantonspolizei. Sie erscheinen unangemeldet an der Haustür und bieten günstig Renovierungs-, Unterhalts- und Reinigungsarbeiten oder das Schleifen von Messern an.

Die Handwerker hätten teils Fahrzeuge mit Schweizer oder Walliser Kontrollschildnummern benutzt. Zudem hätten sie Visitenkarten vorgelegt, um damit zusätzlich Vertrauen zu gewinnen. Oft habe es sich jedoch nicht um ausgebildete Berufsleute gehandelt. Zudem würden die Handwerker in der Regel keine Arbeitsbewilligung besitzen.

Zu einem konkreten Fall heisst es in der Mitteilung: «Vor einiger Zeit bezahlte ein 86-jähriger Rentner aus dem Mittelwallis für Malerarbeiten einen überrissenen Preis. Vorgängig wurden eine Offerte von 4'500 Franken festgelegt. Schlussendlich bezahlte der Rentner jedoch einen Betrag von insgesamt CHF 22'000.00.»

Beim Abschluss von Geschäften an der Haustür sei stets Vorsicht geboten. Oft würden Personen zu irgendwelchen Abschlüssen von Verträgen bewogen, welche rückblickend eigentlich nicht notwendig gewesen wären.

09. Mai 2019, 17:45

