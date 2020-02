Vuigner per Losentscheid zum Präsidenten gewählt

Wahl-Krimi in der 3500-Seelen-Gemeinde Grimisuat: Raphaël Vuigner schafft die Wahl zum neuen Gemeindepräsidenten – per Losentscheid!

Dieser war nötig, nachdem der Herausforderer von «Grimisuat Autrement» und die CVP-Kandidatin Myriam Erné-Savioz beide mit 634 Stimmen gleichauf waren. Dies berichtete der «Nouvelliste» am Sonntag.

Die Wahlen in Grimisuat am Sonntag waren bereits der zweite Versuch, einen neuen Gemeindepräsidenten zu bestimmen. Beim ersten Wahlgang vor einem Monat schaffte keiner der drei Kandidaten das absolute Mehr, FDP-Kandidat Frédéric Vuigner zog sich daraufhin zurück. Der Showdown wird aber nicht nur aufgrund des Losentscheids in die lokalen Geschichtsbücher eingehen. Es ist das erste Mal überhaupt, dass die CVP in Grimisuat nicht das Gemeindepräsidium innehat.

Die Nachwahlen wurden nötig, nachdem Präsidentin Géraldine Marchand-Balet auf Ende des vergangenen Jahres ihr Amt aufgab. Vuigner, ein CVP-Dissident, hatte schon bei den Gemeinderatswahlen 2016 versucht, Präsident zu werden und damit eine weitere Amtszeit von Marchand-Balet zu verhindern.

