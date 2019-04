Waffenrecht: Walliser JA-Komitee bezieht Stellung

Am 19. Mai stimmen die Schweizerinnen und Schweizer über das neue Waffenrecht ab. Das Walliser Komitee «JA zum neue Waffenrecht» hat am Dienstag in Sitten anlässlich einer Pressekonferenz seine Position begründet.

Die Regulierung des Zugangs zu halbautomatischen Waffen sei eine sinnvolle Massnahme zur Verbesserung der öffentlichen Sicherheit, ob man die EU nun möge oder nicht, hielten die Befürworter in einer gemeinsamen Mitteilung fest. Die vom Bund aufgrund der Schweizer Schützentradition ausgehandelten Ausnahmeregelungen begünstigten verantwortungsbewusste Waffennutzer, stärkten die Rolle der Schützenvereine und richteten sich gegen all jene, die keinerlei Recht hätten, Schusswaffen zu besitzen.

Ein Austritt der Schweiz aus dem Schengen-Dublin-System hätte laut dem JA-Komitee hingegen «negative Folgen für die Sicherheit der Bevölkerung, die Migrationspolitik und die Wirtschaft unseres Landes». Unter den betroffenen Sektoren des Wallis stehe für den Tourismus und die Forschung am meisten auf dem Spiel.

pd/msu

30. April 2019, 11:07

