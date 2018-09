CSP Bezirk Leuk nominiert Kandidaten für den Verfassungsrat

Am Donnerstagabend hat der Vorstand der CSP Bezirk Leuk zur Nominationsversammlung in Susten geladen, an der Bezirkspräsident Jean-Claude Zeiter den Anwesenden fünf Kandidaten für die Wahlen in den Verfassungsrat vorstellte. Über dessen Mitglieder wird am 25. November entschieden.

Für den Bezirk Leuk stehen insgesamt fünf Sitze zur Disposition; die Nomination von Bernhard Burkhard, Raban Karlen, Thomas Matter, Zita Burgener und Rafael Locher als Kandidaten für den Verfassungsrat sei einstimmig erfolgt, heisst es in einer Mitteilung.

Indes betonte Staatsrat Roberto Schmid an der Nominationsversammlung die Bedeutung des Verfassungsrates für die Partei, das Oberwallis und den Kanton. Ferner gratulierte er den Kandidaten für ihr Engagement. Nationalrat Thomas Egger informierte die Anwesenden über aktuelles aus Bundesbern und über die kommenden Abstimmungen am 23. September.

Neben den Wahlen in den Verfassungsrat stellte die CSP Bezirk Leuk auch bereits die Weichen für die im Herbst 2019 stattfindenden National- und Ständeratswahlen, worauf im Folgejahr die Gemeinderatswahlen und im Frühjahr 2021 erneut Gross- und Staatsratswahlen anstehen.

pd / pan

07. September 2018, 10:02

Artikel teilen