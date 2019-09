Wahlpodium im Goms

Fiesch ist heute Abend Schauplatz für eine weitere Nationalratswahldebatte der Mengis Medien. Sämtliche politischen Kräfte des Oberwallis treten an.

Der Abstimmungskampf für die Nationalratswahlen biegt auf die Zielgerade ein. In knapp vier Wochen wird gewählt, heute Abend wird debattiert. Im Saal Rondo in Fiesch treten ab 19.00 Uhr sämtliche Oberwalliser Parteien an, um die jeweiligen politischen Programme zu präsentieren - und diejenigen der anderen zu hinterfragen. Moderiert wird das Wahl-Podium von rro-Chefredaktor Michel Venetz sowie der stellvertretenden Redaktionsleiterin Rebecca Schüpfer.

Von Wirtschaft bis Migration

Verschiedene Dossiers werden heute Abend diskutiert. In einer ersten Runde stehen wirtschaftliche Themen im Fokus, in der zweiten Aspekte zur Migration sowie die Klima- und Umweltpolitik. Am Start sind folgende Kandidaten: Roger Ambort, Nationalratskandidat GLP; Dominic Eggel, Nationalratskandidat CVPO; Michael Bellwald, Nationalratskandidat FDP; Gerhard Kiechler, Nationalratskandidat CSPO; Bernhard Frabetti, Nationalratskandidat SVPO; Aaron Heinzmann, Nationalratskandidat Grüne sowie Claudia Alpiger, Nationalratskandidatin SPO. Der Anlass ist öffentlich. Die nächste Debatte wird am kommenden Donnerstag, 3. Oktober bei Mengis Medien in Visp durchgeführt. Thematisiert werden die Ständeratswahlen. Zu Gast sind Beat Rieder, Ständerat CVP, Michael Kreuzer, Ständeratskandidat SVP, Mathias Reynard, Nationalrat und Ständeratskandidat SP sowie Philippe Nantermod, Nationalrat und Ständeratskandidat FDP. Auch die Ständeratsdebatte ist öffentlich.

25. September 2019, 07:00

