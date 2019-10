Chancengleichheit dank Digitalisierung

Sie stehen für die Zukunft des Wallis: Die Jungpolitiker, die in diesem Herbst an den Nationalratswahlen antreten. Doch in was für einem Wallis möchte der Politiknachwuchs überhaupt leben? Der WB hat bei Julia Blöchlinger von der JCSPO nachgefragt.

In der 6-teiligen WB-Serie «Dein Wallis 2050» beschreiben Jungpolitiker aller Parteien, wie sie sich ihr Wallis der Zukunft erträumen. WB-Cartoonist Gabriel Giger macht die Träume zumindest auf dem Papier real.

Am Montag ist Julia Blöchlinger für die JCSPO am Zug. Sie setzt bei ihrer Zukunftsvision voll auf die Karte Digitaliserung mit der sie für Chancengleichheit sorgen will.

Dank der Digitalisierung sollen die Menschen nicht mehr den Wohnort wechseln müssen, wollen sie ein bestimmte Ausbildung in Angriff oder eine bestimmte Arbeitsstelle annehmen. Wie ihre Wünsche genau aussehen und wie Gabriel Giger die Worte in ein Bild überträgt, sehen sie im Videobeitrag.

Die weiteren Kandidaten, die ihr «Wallis 2050» vorstellen: Manuel Furrer (JSVPO), Aaron Heinzmann (Grüne) und Linda Stoessel (FDP).

Bisher an der Reihe waren Sarah Heinzmann (JUSOO) und Raffaele Zenklusen (JCVPO).

mas/aa

14. Oktober 2019, 07:30

