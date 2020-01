Walliser Kunstschule freut sich auf neues Zuhause

Die Walliser Schule für Gestaltung und Hochschule für Kunst édhéa öffnete am Wochenende ihre Türen. Aber schon bald will man hier mit den rund 230 Schülern und Studentinnen die Sachen packen.

Die Schule, die derzeit in mehreren Gebäuden untergebracht ist, bleibt zwar in Siders, will aber schon bald an einen neuen Standort umziehen. «Wenn alles gut geht, können wir im Herbst 2024 einziehen», freut sich der Direktor Jean-Paul Felly. Der Architekturwettbewerb wird im Frühjahr lanciert. Der Staatsrat, so Felley, habe die nötigen Gelder, rund 35 Mio. Franken, bereits gesprochen.

An der édhéa gehen rund 230 Schüler und Studentinnen ein und aus. Die Kunstschule ist unterteilt in zwei Departemente: In einer vierjährigen beruflichen Grundbildung (plus Berufsmaturität) werden Grafiker ausgebildet. Die Hochschule für Kunst, die seit kurzem an die HES-SO Valais-Wallis angegliedert ist, bietet zudem einen dreijährigen Bachelorstudiengang (in bildender Kunst) an sowie einen Master (of Arts in Public Spheres).

dab

26. Januar 2020, 16:00

