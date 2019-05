Walliser Schüler: Schweizweit bei den Besten

Schule | In allen Fächern

Pressekonferenz zur Erhebung der Grundkompetenzen der Walliser Schüler am Freitagnachmittag in Sitten. Foto: Walliser Bote

Mitarbeiter der schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) haben die am Ende eines Zyklus zu erwartenden Grundkompetenzen (ÜGK) überprüft. Im schweizweiten Vergleich haben die Walliser Schüler sowohl in den Sprachen als auch in der Mathematik sehr gut abgeschnitten.

Gemäss Mitteilung vonseiten des Kantons Wallis ist die ÜGK die erste standardisierte und computergestützte Erhebung der Grundkompetenzen in allen Kantonen der Schweiz. Die Walliser Schüler gehörten in allen getesteten Fächern zu den Besten: «Die Ergebnisse bestätigen die Qualität des Walliser Bildungssystems. Sie heben die Arbeit aller Akteure und Partner der Walliser Schule hervor. Sowohl die Lehrpersonen, Direktoren, Schulinspektoren, pädagogischen Berater und Fachberater als auch Mitarbeiter des Departements tragen zu diesen guten Resultaten bei.»

Und weiter: «Das Erreichen der Grundkompetenzen erlaubt es den Schülern, den Anforderungen des Alltags gerecht zu werden und aktiv am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Es handelt sich also um einen zentralen Bereich der Schulbildung, dessen Erwerb für die Fortsetzung der Bildung unerlässlich ist.» Um die Qualität der Walliser Schule zu erhalten und weiterzuentwickeln, werde eine vertiefte Analyse des EDK-Berichts vorgenommen.

24. Mai 2019, 16:01

Artikel teilen