Kann Cédric Ritler erster Oberwalliser Solistenmeister werden?

Die doppelte Walliser Solistenmeisterin Mathilde Roh ist altersbedingt ausgeschlossen. Werden ihr Bruder Julien oder ihre Schwester Emma, die sie letztes Jahr auf dem Podium begleitet haben, den Familientitel verteidigen können? Oder wird Cédric Ritler der erste Oberwalliser Sieger? Antwort: Am 8. Dezember in Sitten.

Die 24. Ausgabe der Walliser Juniorensolisten- und Quartettmeisterschaft (WJSQW) verspricht erneut spannende Musikwettbewerbe. Am Samstag, 8. Dezember, vibriert das Collège des Creusets in Sion zu den Klängen von sechs Quartetten und 304 Solisten, mit einer Mehrheit von Kadetten (116) vor den Junioren (95) und den Minis (93).

Dieses Jahr nimmt der Mädchen-Anteil (134 Konkurrentinnen oder 44 Prozent, 3,5 Prozent weniger als im Vorjahr) gegenüber den Jungen (170, 56 Prozent) ab. In fast einem Vierteljahrhundert hat sich die Beteiligung verdoppelt.

Aussergewöhnliche Solisten

In Abwesenheit von Mathilde Roh gehören ihr Bruder Julien und ihre Schwester Emma, die letztes Jahr mit Mathilde auf dem Podium standen, zu den legitimen Nachfolgern und Favoriten. Neben der weiblichen Konkurrenz, die von Loïse Boulnoix und Léonie Coquoz vertreten wird, stehen auch die anderen Finalisten des Vorjahres als Widersacher bereit: Jérôme Ghitti und Cédric Ritler, der mit seinem vierten Rang das beste Ergebnis aus Oberwalliser Sicht erzielte.

Das Grosse Finale ist auf 20 Uhr angesagt und vereint das Beste aus der Schweiz und sogar aus Europa . Dies belegen die jüngsten europäischen Titel von Jérémy Coquoz, Lionel Fumeaux oder Mathilde Roh.

Am WJSQW dürfen sich nur Jugendliche zwischen 10 und 20 Jahren aneinander messen. Der Älteste ist Alex Germanier von der Liberté Salins, der am 26. Dezember seinen 20. Geburtstag feiern wird. Der Jüngste ist Axel Salamin von der Echo des Alpes Anniviers, der am 28. November zehnjährig wird. Bemerkenswert: Es gibt dieses Jahr einen Bass in der Kategorie der Minis (unter zwölf).

Grosser Familiengeist

Der WJSQW ist oft eine Familienangelegenheit: Mehr als ein Drittel der Teilnehmer wird von einem Bruder oder einer Schwester begleitet. Aus 42 Familien entstammen je zwei Solisten und acht Trios. Aber die Palme gehört der Familie Darbellay aus Sembrancher. Der älteste, Yohan, Cornet, wird von einem kompletten Trio von Hörnern begleitet: Florian, Antonin und Audrey.

Die Mehrheit der Solisten kommt aus dem Mittelwallis (149 oder 49 Prozent), aber das Unterwallis rückt näher, mit 130 Konkurrenten (43 Prozent). Fünfundzwanzig Oberwalliser vervollständigen das Bild (8 Prozent). Auf Gemeindeebene entsendet der Bezirk Entremont die stärksten Delegationen mit Orsières (23 Musiker) vor Bagnes (20). Dann folgen Nendaz (17), Vex und Crans-Montana (15), Liddes (14), Vétroz (13) und ein Trio aus Evolène, Conthey und Sitten, die erste Stadt (11). Diese zehn Gemeinden machen die Hälfte der Gesamtzahl der Wettbewerber aus.

Oberwallliser mehrheitlich aus dem Lötschental

Die Qualität der Ausbildung und die Begeisterung der Jugendlichen zeigt sich auch in den Solisten, die die Musikvereine an den WJSQW delegieren. An der Spitze stellt die Rosablanche Nendaz 18 Jugendliche und geht der Edelweiss Orsières und der Union instrumentale Liddes voraus (14). Es folgen zwei Trios: die Delegationen der Ancienne Cécilia Chermignon, der Echo des Glaciers Vex und der Concordia Bagnes (12) sowie die der Echo de la Dent-Blanche Les Haudères, der Echo d'Orny Orsières und der Helvetia Isérables (11).

Mit acht jungen Leuten ergänzen die Avenir Bagnes und die Avenir Chamoson die Top Ten, die mehr als 40 Prozent der teilnehmenden Teams ausmachen. Im Oberwallis sind die Alpina Wiler, die Minerva Ferden und die Fafleralp Blatten die dynamischsten Musikgesellschaften mit je vier Solisten.

05. November 2018, 10:28

