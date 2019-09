Walliserin verpasst den Sieg nur knapp

Yael Margelisch aus Verbier verpasst den Gesamtsieg am Paragliding World Cup in Pico do Gaviao in Brasilien nur knapp und sichert sich den zweiten Schlussrang.

Mit nur drei Punkten Rückstand hinter der Siegerin Marcella Uchoa (BRA) sichert sich die Walliserin den zweiten Platz am Paragliding World Cup in Brasilien. Gemäss Mitteilung ärgert sich die 28-jährige Vizeweltmeisterin, den Gesamtsieg über die 650 geflogenen Kilometer so knapp verpasst zu haben. Sie sei mit ihrer Leistung zufrieden, jedoch auch enttäuscht, wieder nur auf dem zweiten Platz zu landen.

Bei den Männern klassiert sich der Tessiner Albino Malli als bester Schweizer auf dem 36. Schlussrang. In der Nationenwertung belegte die Schweiz den siebten Rang. Insgesamt starteten am Paragliding World Cup in Pico do Gaviao 119 Piloten und Pilotinnen.

pd / pan

16. September 2019, 10:06

