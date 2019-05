«Wallisrollt» geht in die elfte Saison

Die Saison 2019 für «Wallisrollt» ist angelaufen und dauert bis 27. Oktober. Das Angebot für Familien wurde ausgeweitet.

Gemäss Mitteilung vonseiten des Kantons werden neuerdings Veloanhänger für Kinder zur Verfügung gestellt. Nei sei ausserdem die Verleihstation in Saxon.

In der Rekordsaison 2018 hätte man knapp 13’000 Veloausleihen verzeichnet. Insgesamt seien es seit Beginn im Jahr 2009 rund 101’000 gewesen. Ausgesteuerten Stellensuchenden würden 20 Arbeitsplätze angeboten. Im vergangenen Jahr hätten zehn von ihnen eine unbefristete Stelle auf dem ersten Arbeitsmarkt gefunden.

«Wallisrollt» beteiligt sich dieses Jahr an verschiedenen Veranstaltungen: am Comptoir 180° in Martinach, am Festival der Natur in Monthey, am Slow-up zwischen Sitten und Siders, am Grand-Raid BCVS und an der Désalpe Reichenbach in Emosson. Das Projekt wird vom Departement für Volkswirtschaft und Bildung (DVB) unterstützt.

24. Mai 2019, 11:25

