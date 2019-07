72-jährige Frau verunglückt in Champéry beim Wandern

Gemäss Polizeiangaben ist eine 72-jährige Frau auf einer Wanderung in der Region Champéry tödlich verunglückt. Foto: Kapo Wallis

Am Donnerstag hat sich in der Region des Gebirgspasses «Pas de Chavanette» in Champéry ein Wanderunfall ereignet. Eine 72-jährige Walliserin kam dabei zu Tode.

Die Wanderin beabsichtigte gemäss Mitteilung der Walliser Kantonspolizei, gestern Donnerstag in der Region des Gebirgspasses «Pas de Chavanette» eine Wanderung durchzuführen. Da die Familienangehörigen am Freitagmorgen immer noch auf Neuigkeiten von der Frau warteten, machten sich diese auf die Suche nach der Vermissten und fanden die Verunglückte.

Die aufgebotenen Rettungskräfte welche mit einem Helikopter der Air-Glaciers zum Unfallort geflogen wurden, konnten nur noch den Tod der Frau feststellen. Die Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung ein.

pd / pan

19. Juli 2019, 16:49

