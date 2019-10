Inbetriebnahme des Unterwerks Turtmann

Nach zweijähriger Bautätigkeit nahm die Rell AG am Donnerstag das neu gebaute Unterwerk Turtmann in Betrieb. Foto:

Nach zweijähriger Bautätigkeit nahm die Rell AG am Donnerstag das neu gebaute Unterwerk Turtmann in Betrieb.

Der Donnerstag war für das Energieversorgungsunternehmen Rell AG in Susten ein bedeutender Tag. Nach zweijähriger Bauzeit konnten die Verantwortlichen das für rund 2 Millionen Franken neu gebaute Unterwerk Turtmann in Betrieb nehmen. Mit diesem wird gemäss Mitteilung des Unternehmens die elektrische Versorgungssicherheit in Agarn, Turtmann, Unterems, Oberems, Ergisch und dem Turtmanntal langfristig gesichert.

Staatsratspräsident Roberto Schmid stellte das Projekt anlässlich seiner Rede in den Zusammenhang mit den aktuell dynamischen Entwicklungen einer nachhaltigen Energieversorgung. In dieser nimmt das Unternehmen nach eigenen Angaben eine aktive Rolle ein.

17. Oktober 2019, 14:46

