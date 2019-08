Wechselhafter und niederschlagsreicher August

Wiederholt sorgten Gewitterfronten im August 2019 für verbreitet Niederschläge. Die Temperatur bewegte sich gemäss MeteoSchweiz periodisch deutlich unter dem langjährigen Durchschnitt. Dennoch schaffte es der August 2019 unter die 15 Wärmsten seit Messbeginn 1864. Es gab auch einige Hitzetage.

Die Augusttemperatur hat im landesweiten Mittel 15,1 Grad erreicht. Das liegt laut Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie MeteoSchweiz 1,3 Grad über der Norm (1981-2010) und entspricht Rang 14 seit Messbeginn im Jahr 1864. Mild war es vor allem in den Berglagen. Das Jungfraujoch und der Grosse St. Bernhard verzeichneten etwa den siebt- sowie den fünftwärmsten August seit Messbeginn.

Niederschlagsrekord in Arosa

Bereits am 1. August und dem Tag darauf hat sich gezeigt, was den August 2019 später schweizweit prägen sollte: Regenschauer. An vielen Messstandorten wurden die Niederschlagsmengen im Vergleich zur Norm um mehr als 50 Prozent übertroffen. Die heftigsten Regenfälle ereigneten sich am 11. und 12. August auf einer breiten Linie vom Centovalli und Bedrettotal bis zum Säntis und die obere Surselva. Ein neuer Zwei-Tages-Niederschlagsrekord wurde am Messstandort Arosa registriert. Dort fielen innert 48 Stunden 160 mm Niederschlag. Das ist der erste Messwert über 150 mm in der langen Geschichte dieser Station. Die Analyse der Extremwerte zeigt, dass ein Ereignis dieser Grössenordnung in Arosa etwa alle 50 bis 100 Jahre zu erwarten ist.

Dazwischen herrschte Hochsommer

Nach zahlreichen turbulenten Gewittertagen beruhigte sich das Wetter schliesslich gegen Monatsende hin. Ein Hoch mit Zentrum über dem Baltikum brachte am 25. August den Sommer zurück in die ganze Schweiz. Das sonnige Wetter sorgte beidseits der Alpen für Höchstwerte um 26 bis 29 Grad. Die grössten Abweichungen zur Norm von +5 Grad und mehr wurden in dieser Phase vor allem im Jura und in Berglagen registriert. Für das Monatsende ist weiterhin mit sommerlichen Temperaturen zu rechnen.

30. August 2019, 14:41

