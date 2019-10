Wein- und Sonnendorf setzt auf Photovoltaik

Der Verein Weindorf Salgesch macht sich für den Klimaschutz stark. Bereits seit über zehn Jahren setzen die Winzer auf Solarstrom. Strom fliesst dabei auch ins öffentliche Stromnetz.

In den letzten Jahren haben zahlreiche Mitglieder des Vereins Weindorf Salgesch stark in Photovoltaik-Anlagen investiert. "Salgesch ist schweizweit das Weindorf mit der wohl höchsten Anzahl an Photovoltaik-Metern pro Winzer", wird Jens Grichting, Geschäftsführer des Vereins Weindorf Salgesch, in einer Mitteilung zitiert.

Jens Grichting sieht diese Entwicklung positiv. "Durch die Produktion von sauberem Strom in Salgesch können im Jahr mehrere hundert Tonnen CO2 eingespart werden. Damit unterstützen die Mitglieder des Vereins nicht nur die Energiewende und den Klimaschutz, sondern sorgen für eine nachhaltige Stromversorgung direkt im Betrieb oder im öffentlichen Stromnetz. Dabei sei es auch völlig egal, ob der Solarstrom zum Eigenverbrauch oder zur Einspeisung ins Stromnetz produziert würde. "Je mehr Energie wir so erzeugen, desto höher die Einsparung und desto besser für das Klima", so Grichting.

In Salgesch gibt es 200 Hektaren Reben. In diesen produzieren die Weinbauern pro Jahr 1,4 Millionen Kilowattstunden Solarstrom, die ins öffentliche Netz eingespeist werden.

14. Oktober 2019, 09:14

