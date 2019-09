Auch der Wein trägt bald das Label Marke Wallis

Die Verantwortlichen freuts: Die Walliser Weine sind bereit für die Aufnahme in die Marke Wallis. Foto: zvg

Die ersten Weinflaschen mit dem Label der Marke Wallis kommen im Frühling 2020 auf den Markt. Sie erfüllen das Standardpflichtenheft «13 Sterne».

Die Walliser Weine werden in die Marke Wallis aufgenommen. Der Staat Wallis, der Branchenverband der Walliser Weine und Valais/Wallis Promotion haben gemäss einer Mitteilung eng zusammengearbeitet, um das Standardpflichtenheft «13 Sterne» auszuarbeiten, dem sich bereits an die zwanzig Kellereien verpflichtet haben. Basierend auf präzisen und strikten Kriterien stellt diese Labelisierung laut den Verantwortlichen einen ehrgeizigen mehrjährigen Originalarbeitsablauf sowie ein äusserst starkes Engagement für den nachhaltigen Weinbau in den Vordergrund. Die ersten Flaschen mit dem Label der Marke Wallis kommen im Frühling 2020 auf den Markt.

Die 2008 lancierte Marke Wallis umfasst heute 57 zertifizierte Produkte und mehr

als 250 bewilligte Produzenten. Die zertifizierten Weine, die sich stark mit der Region

Wallis identifizieren und grossräumig in der Schweiz verteilt werden, sind gemäss Schreiben Botschafter der Marke Wallis und sollen dazu beitragen, deren Stellung als regionale Marke und Qualitätslabel zu stärken.

