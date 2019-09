Weiterhin in Rekordstimmung

Die Zermatt Bergbahnen AG blickte an ihrer heutigen Generalversammlung auf das beste Geschäftsjahr ihrer Geschichte zurück. Dank einem sehr erfolgreichen Sommergeschäft 2018 und einem optimalen Saisonverlauf im Winter 2018/19 konnte der Rekordumsatz des Vorjahres wiederum um 9,3 Prozent auf 76 Millionen Franken gesteigert werden.

Der trockene und wettertechnisch schöne Sommer 2018 widerspiegelte sich im Betriebsergebnis. Der Umsatz konnte um nahezu 10 Prozent auf 25 Prozent des Gesamtverkehrsertrages gesteigert werden. Aber auch der Transportertrag im Wintersportgeschäft konnte gegenüber dem Vorjahr um 9,1 Prozent auf 53 Millionen Franken gesteigert werden.

Am Ende des Geschäftsjahres zeigten sich so wiederum neue Rekordzahlen: Der Betriebsertrag stieg von 69.63 Mio. Franken auf 76.09 Mio. Franken, das EBITDA von 39.6 Mio. Franken und der Cashflow auf 35.61 Mio. Franken. In der Berichtsperiode wurden zudem Investitionen von 53.9 Mio. Franken getätigt, was ebenfalls einen neuen Höchstwert darstellt. Dabei floss mit 36 Mio. Franken der grösste Teil in die neue 3S Bahn Trockener Steg - Klein Matterhorn.

Das zweifellos erfreuliche und erfolgreiche Geschäftsjahr war insbesondere durch die Eröffnung der neuen 3S Bahn «Matterhorn glacier ride» geprägt. Bereits nach sechs Monaten Betrieb hat dieses «Jahrhundertwerk» die kühnsten Erwartungen übertroffen. Aber auch die Einführung des Dynamic Pricings (über 30 Prozent des Umsatzes wurden im Winter 2018/19 online erzielt), die Investitionen in die Digitalisierungsprojekte der Bonfire AG sowie die Vereinbarung mit der Stiftung Landschaftsschutz, welche die Voraussetzung für den Bau einer weiteren 3S Bahn von Testa Grigia auf das Klein Matterhorn darstellt, prägten das Geschäftsjahr des Unternehmens.

Die Bauarbeiten dieser neuen 3S Bahn, die das sogenannte Alpine Crossing ermöglicht, wurden bereits im Februar 2019 aufgenommen. Die Eröffnung ist für den Herbst 2021 geplant.

Die Generalversammlung hat alle bisherigen Verwaltungsräte sowie den Präsidenten Franz Julen wiedergewählt. An seiner konstituierenden Verwaltungsratssitzung im Anschluss an die Generalversammlung hat der Verwaltungsrat Jean-Michel Cina zu seinem Vizepräsidenten bestimmt.

Markus Hasler, CEO der Zermatt Bergbahnen AG, kommentiert das Spitzenresultat wie folgt: «Die erreichten Zahlen zeigen in aller Deutlichkeit, dass unsere langjährige Strategie, die auf kompromisslose Qualität, bestmöglichen Service und unvergessliches Erlebnis beruht, die richtige ist. Das ist für uns Anspruch und Verantwortung zugleich, diesen Weg für unsere treuen Gäste konsequent weiterzuverfolgen».

27. September 2019, 19:39

