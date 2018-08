Weltstar im Zentrum Missione

Zur Feier seines 30. Projektes gönnt sich das Oberwalliser Blasorchester zwei besondere Abende: Unter der Leitung des weltberühmten Komponisten und Dirigenten Johan de Meij wird an diesem Wochenende dessen dritte Sinfonie aufgeführt.

Gestern Abend ging im Zentrum Missione die Erstaufführung von «Planet Earth» über die Bühne. In der ersten Hälfte wurde das 70-köpfige Orchester von Tobias Salzgeber dirigiert. Höhepunkt war der Auftritt des preisgekrönten Euphonium-Solisten Gilles Rocha.

Nach der Pause wurde das Orchester vom Frauenchor des Oberwalliser Vokabelensembles unter der Leitung von Hansrüedi Kämpfen ergänzt. De Meij übernahm die Leitung des Orchesters. 50 Minuten Musik am Stück folgten. Auf einer Grossleinwand lief der begleitende Naturfilm ab, der von Dyan Machan, de Meijs Ehepartnerin, realisiert wurde. Das visuelle Gedicht an die Schönheit der Erde zeigte Filmsequenzen aus der ganzen Welt. Dargestellt wurde die Entwicklung des Planeten vom Urknall bis in die Zukunft. So kamen die Konzertbesucher nicht nur in den Genuss qualitativ hochstehender Tonkunst, sondern wurden gleichzeitig zum Hinterfragen des menschlichen Konsumverhaltens angeregt.

Mehr zum Thema im WB vom 27. August 2018

ar

26. August 2018, 11:35

Artikel teilen