Wenn der Pfarrer zur Back-Challenge aufruft

Die Corona-Krise zwingt uns umzudenken. Auch in der Kirche. Jean-Pierre Brunner, Pfarrer von Naters, motiviert die Bevölkerung mit einer Social-Media -Challenge.

Die aktuelle Corona-Krise ist auch für die Geistlichen und Seelsorger eine echte Herausforderung. Beerdigungen im kleinsten Kreise und Messen per Live-Stream, vor ein paar Monaten wäre dies für die meisten von uns noch unvorstellbar gewesen. Heute ist es die Realität. Trotzdem geht dem Seelsorge-Team die Arbeit nicht aus. Im Gegenteil: «Es kommen viel mehr Anrufe und E-Mails ein als sonst», so Jean-Pierre Brunner, Pfarrer von Naters. «Wir Seelsorger und Geistlichen geben uns deshalb in diesen Tagen besonders viel Mühe, die Liebe Gottes in die Häuser zu tragen», meint Pfarrer Brunner weiter.

So hat man diese Woche in Naters die Brot-Back-Brech-Challenge lanciert. Dabei wurde die Bevölkerung aufgerufen, am Gründonnerstag ein Brot zu Backen und zu Brechen. Die Aktion fand grossen Anklag. Die Fotos der «Küchenschlacht» können nach Ostern in der Pfarrkirche bestaunt werden.

ba

10. April 2020, 18:36

